Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
1 StaffelAb 12
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Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Kindesentführung, Giftmord aus Eifersucht oder Erbschaftsstreit mit Todesfolge - das sind die Fälle für Staatsanwalt Bernd Römer und sein Team. Gemeinsam mit den beiden Kriminalhauptkommissaren Martina Jonassen und Tom Jankowski leitet er die Einsätze bei kapitalen Delikten. Echte Polizisten im Kampf gegen Hauptstadt-Verbrechen und für die Gerechtigkeit.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1
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