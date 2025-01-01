We Are Family!
Ab 12
"We Are Family!" begleitet Familien aus ganz Deutschland bei ihren täglichen Herausforderungen und beim Meistern eines Wendepunkts in ihrem Leben. Ob Klein-, Groß- oder Patchwork-Familie, ein Mehrgenerationen-Haushalt oder zwei Mamas oder Papas - die neue Doku-Serie erzählt ihre echten, emotionalen Geschichten: vom ersten Zelturlaub bis zur Wohnungs-Renovierung, vom Baby-Shower bis zum Auszug der Kinder, vom Heiratsantrag bis zum Umzug aufs Land.
Genre:Dokusoap
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
