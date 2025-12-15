Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Schlimmes Erbe

Thriller TVStaffel 2Folge 10
Schlimmes Erbe

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 10: Schlimmes Erbe

44 Min.Ab 12

Frank Fortunato hat angeblich seine an Huntington leidende Frau erschossen. Das Jugendamt kümmert sich daraufhin um seine 16-jährige Tochter Betsy, die ein Baby hat. Betsy muss erfahren, dass auch sie das Huntington-Gen in sich trägt und bereits erkrankt ist. Sie entschließt sich schweren Herzens, ihr Kind zur Adoption frei zu geben. Plötzlich bekennt sie, dass sie ihre Mutter erschossen hat, und will ihren Vater somit vor einer 30-jährigen Haftstrafe bewahren ...

