Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Manipulation

Thriller TVStaffel 2Folge 18
Manipulation

ManipulationJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 18: Manipulation

44 Min.Ab 12

Claire Stasiak ist jung, attraktiv und äußerst scharfsinnig. Als neue Assistentin bei Fallin & Fallin beobachtet sie sehr genau, was gerade in der Kanzlei abläuft. Der Polizeibeamte Scott Davenport gesteht Burton, dass er den Drogendealer Bennett angeschossen hat, obwohl er gar nicht bedroht wurde. Burton rät dem Polizisten, diesen Hergang etwas anders zu Protokoll zu geben, da Bennett, der nun wahrscheinlich querschnittsgelähmt ist, von der Stadt Schadensersatz fordern könnte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen