The Guardian - Retter mit Herz

Thriller TVStaffel 2Folge 5
Folge 5: Falsche Hoffnungen

44 Min.Ab 12

In dem Sozialbau, in dem der kleine Bryant lebt, wurde für den Anstrich der Wände bleihaltige Farbe verwendet. Bei einer Untersuchung des Jungen stellt man in seinem Blut geringfügige Spuren von Blei fest. Der Anwalt Hansen stiftet die Mutter an, dem Jungen abgeblätterte Farbe ins Essen zu mischen, sodass der Bleigehalt weiter ansteigt und man einen lukrativen Fall daraus machen kann. Kurze Zeit später fällt Bryant ins Koma ...

