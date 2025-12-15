Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Staffel 2Folge 14
The Guardian - Retter mit Herz

Folge 14: Unerwiderte Gefühle

44 Min.Ab 12

Jake beginnt eine verhängnisvolle Affäre mit der angeblich drogenfreien Amy. Doch er merkt schnell, dass sie nicht mit offenen Karten spielt und ist der jungen Mutter bald überdrüssig. Dass Amy ihr Baby vernachlässigt, ist ihm jedoch ein Dorn im Auge, sodass er das Jugendamt über die Missstände unterrichtet... Der Transvestit Sam fürchtet um das Sorgerecht für den kleinen Timmy, als plötzlich dessen Onkel auftaucht und Sam des Drogenmissbrauchs bezichtigt ...

