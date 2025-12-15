Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Ambitionen

Thriller TVStaffel 2Folge 13
Ambitionen

AmbitionenJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 13: Ambitionen

44 Min.Ab 12

Ein Traum scheint sich für den 15-jährigen Antoine zu erfüllen, als ein Plattenlabel ihm einige seiner Songs abkauft und ihn als Sänger unter Vertrag nehmen will. Die einzige Bedingung: Er soll sich in New York das nötige Know-how aneignen. James warnt Antoine davor, seine warmherzigen Adoptiveltern und die erstklassige Schule, die er besuchen darf, aufzugeben. Doch Antoine will nur eines: die Karriere als Songwriter und Sänger.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen