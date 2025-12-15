The Guardian - Retter mit Herz
Folge 11: Die Notlüge
44 Min.Ab 12
Der 17-jährige Jesse muss einen Job finden, um seine Collegegebühren bezahlen zu können. Nick Fallin, der gerade einen Bürojungen sucht, bietet ihm die Stelle an und nimmt den eifrigen Jungen direkt mit zur Rechtshilfe, wo es zu einem folgenschweren Zwischenfall kommt. Ein Vater, dem man seine Kinder weggenommen hat, zieht einen Revolver und verlangt die Kinder zurück. Jesse will ihn überwältigen - und wird dabei in den Kopf geschossen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Guardian - Retter mit Herz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH