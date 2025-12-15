Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Makabre Scherze

Thriller TVStaffel 2Folge 21
Makabre Scherze

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 21: Makabre Scherze

44 Min.Ab 12

Das Leben ist für Jeremy ein Spiel: Um seiner Mutter makabre Streiche zu spielen, täuscht er regelmäßig Selbstmordversuche vor. Er geht einen Schritt zu weit, als er bei einem Besuch von seinem Onkel Burton versucht, Shannon zu vergewaltigen - Burton zeigt ihn an. Nach einem weiteren Selbstmordversuch stellt man im Krankenhaus etwas Erstaunliches an dem Jungen fest: Er ist schizophren!

