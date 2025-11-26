The Middle
Folge 22: Der Nicht-Mutter-Tag
21 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6
Der Muttertag steht kurz bevor. Da ihre Familie ihr bislang diesen besonderen Tag immer versaut hat, beschließt Frankie, dass Mike, Axl, Sue und Brick in diesem Jahr nichts für sie machen sollen. Die sind natürlich höchst erstaunt und wissen nicht, wie sie auf diese Ansage reagieren sollen.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
