The Middle

Der Nicht-Mutter-Tag

WarnerStaffel 7Folge 22vom 26.11.2025
Der Nicht-Mutter-Tag

The Middle

Folge 22: Der Nicht-Mutter-Tag

21 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Der Muttertag steht kurz bevor. Da ihre Familie ihr bislang diesen besonderen Tag immer versaut hat, beschließt Frankie, dass Mike, Axl, Sue und Brick in diesem Jahr nichts für sie machen sollen. Die sind natürlich höchst erstaunt und wissen nicht, wie sie auf diese Ansage reagieren sollen.

