The Middle
Folge 17: Die Weisheit der Zähne
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Sue und Axl haben sich während der Frühjahrsferien die Weisheitszähne ziehen lassen und erholen sich bei ihren Eltern. Frankie ist überglücklich, ihre Kinder endlich wieder umsorgen zu dürfen. Damit Brick nicht zu kurz kommt, gibt er seinen Geschwistern einige Regeln vor. Mike hat derweil Stress mit Rusty: Dessen Exfrau Marlene hatte die Idee für das Windel-Unternehmen und könnte nun alle Gewinne einstreichen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen