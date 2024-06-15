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The Middle

Die Weisheit der Zähne

Staffel 7Folge 17vom 15.06.2024
Die Weisheit der Zähne

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The Middle

Folge 17: Die Weisheit der Zähne

21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6

Sue und Axl haben sich während der Frühjahrsferien die Weisheitszähne ziehen lassen und erholen sich bei ihren Eltern. Frankie ist überglücklich, ihre Kinder endlich wieder umsorgen zu dürfen. Damit Brick nicht zu kurz kommt, gibt er seinen Geschwistern einige Regeln vor. Mike hat derweil Stress mit Rusty: Dessen Exfrau Marlene hatte die Idee für das Windel-Unternehmen und könnte nun alle Gewinne einstreichen.

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