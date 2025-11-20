Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Urlaub mit den Donahues

WarnerStaffel 7Folge 18vom 20.11.2025
Der Urlaub mit den Donahues

Der Urlaub mit den DonahuesJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 18: Der Urlaub mit den Donahues

21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6

Mike hat einen großen Auftrag an Land gezogen. Überglücklich beschließt er, mit der Familie einen Kurzurlaub zu machen - zwar nicht nach Hawaii, wie Sue hofft, aber immerhin nach Mammoth Cave, Kentucky. Da Frankie fürchtet, sich endlos zu langweilen, bittet sie die Donahues mitzukommen - zum Leidwesen von Mike.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen