The Middle
Folge 18: Der Urlaub mit den Donahues
21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6
Mike hat einen großen Auftrag an Land gezogen. Überglücklich beschließt er, mit der Familie einen Kurzurlaub zu machen - zwar nicht nach Hawaii, wie Sue hofft, aber immerhin nach Mammoth Cave, Kentucky. Da Frankie fürchtet, sich endlos zu langweilen, bittet sie die Donahues mitzukommen - zum Leidwesen von Mike.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
