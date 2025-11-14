The Middle
Folge 14: Der Jungfilmer
21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6
Die Heck-Kinder haben es zurzeit nicht leicht: Sues neue Mitbewohnerin kauft neue Sachen für ihr Zimmer - ohne sie vorher gefragt zu haben. Und dann soll Sue den Kram auch noch zur Hälfte bezahlen. Brick verwandelt sich während eines Filmprojekts für seine Schule zu einem tyrannischen Regisseur; seine Mitschüler hassen ihn schon bald. Und Axl erfährt von seinem Chef, dass die "Fruit Pie Divison" geschlossen werden könnte.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen