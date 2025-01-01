The Middle
Folge 3: Das Hawaii-Hemd
21 Min.Ab 6
Sue ist auf dem College weiterhin völlig überfordert. Schließlich schüttet sie Devin ihr Herz aus, was jedoch zu einem Riesenstreit mit Axl führt. Frankie und Mike sind mit Bill und Paula zum Essen verabredet. Mike trägt ausnahmsweise ein Hawaiihemd. Als er zum Gespött der Freunde wird, ist er äußerst genervt. Wenig später kauft er sich ein Motorrad und geht darin voll auf. Frankie ist sich nach einer Unterhaltung mit Nancy sicher, dass Mike eine Midlife-Crisis hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen