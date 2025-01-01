Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Das Hawaii-Hemd

WarnerStaffel 7Folge 3
Das Hawaii-Hemd

Das Hawaii-HemdJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 3: Das Hawaii-Hemd

21 Min.Ab 6

Sue ist auf dem College weiterhin völlig überfordert. Schließlich schüttet sie Devin ihr Herz aus, was jedoch zu einem Riesenstreit mit Axl führt. Frankie und Mike sind mit Bill und Paula zum Essen verabredet. Mike trägt ausnahmsweise ein Hawaiihemd. Als er zum Gespött der Freunde wird, ist er äußerst genervt. Wenig später kauft er sich ein Motorrad und geht darin voll auf. Frankie ist sich nach einer Unterhaltung mit Nancy sicher, dass Mike eine Midlife-Crisis hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen