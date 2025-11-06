Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das ganz andere Thanksgiving

WarnerStaffel 7Folge 8vom 06.11.2025
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Da Frankie wegen Umbaus der Praxis zwei Monate arbeitslos ist, nimmt sie an Thanksgiving einen Job in einem historischen Dorf an. Die Familie beschließt daraufhin, Thanksgiving auf den Juni zu verschieben. Eine komische Situation für alle: Axl ist nach Heulen zumute, Sue muss drei Schichten durchgehend im "Spudsy's" schuften und Mike und Brick spielen Poker.

