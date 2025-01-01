Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 7Folge 16
Folge 16: Die Männer-Jagd

21 Min.Ab 6

Brick ist zu einer Bar Mitzwa eingeladen. Mike beschließt daraufhin, seinem Sohn dabei zu helfen, ein richtiger Mann zu werden. Axl und Hutch ziehen derweil in ein Wohnmobil. Frankie ist sich nicht sicher, ob das das Richtige für ihren Sohn ist, lässt ihn aber schließlich ziehen. Sue ist auf einer Party und flirtet, was das Zeug hält - jedoch ohne Erfolg.

