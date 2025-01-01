The Middle
Folge 5: Die Hoffnung stirbt zuletzt
21 Min.Ab 6
Brick besucht Sue auf dem College und freut sich schon auf die dortige Bibliothek. Ohne Studentenausweis wird er allerdings nicht reingelassen. Auf einem Spaziergang über das Campusgelände verirrt er sich schließlich. Indes trifft Sue Logan zufällig. Das geplante gemeinsame Essen fällt jedoch ins Wasser, weil sich die beiden auf der Suche nach Brick machen. Mike befindet sich derweil in einer Art Lebenskrise; Frankie versucht ihn aufzumuntern.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
