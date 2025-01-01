The Middle
Folge 19: Die Tiefschläge
21 Min.Ab 6
Sue ist bis über beide Ohren in Professor Grant verknallt. Der Professor kann sich ihrer kaum noch erwehren. Als er sie schließlich auf ihre Schwärmerei anspricht, ergreift sie die Flucht. Frankie stellt derweil fest, dass sie von den anderen Familien aus Bricks Klasse total isoliert ist und versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Denen ist jedoch nicht daran gelegen, etwas mit ihr zu unternehmen. Ausgerechnet Brick weiß Rat.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen