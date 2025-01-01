The Middle
Folge 2: Der Nesthocker
21 Min.Ab 6
Sue leidet unter Heimweh und heult sich rund um die Uhr bei Frankie und Mike aus. Sie beschließen, zu ihr zu fahren. Zum Erstaunen aller nimmt sich jedoch Axl ihrer an und macht ihr Mut. Brick findet indes keinerlei Beachtung bei seinen Eltern, auch in der Schule läuft es nicht rund. Wie gut, dass wenigstens Troy an seiner Seite ist.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
