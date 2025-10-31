The Middle
Folge 4: Die Windel-Idee
21 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
Brick findet heraus, dass es auf dem College bei Sue nicht so gut läuft und sie im Auto haust, da ihr ihre Mitbewohnerin Holly das Leben zur Hölle macht. Die beiden hecken einen Plan aus, um ihr eins auszuwischen. Rusty hat eine neue Geschäftsidee, von der Mike begeistert ist. Zusammen präsentieren sie ihre Windel-Rivalen-Idee einem Hersteller von Kinderartikeln. Zum Erstaunen von Frankie haben sie damit auch noch Erfolg.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen