The Originals
Folge 10: Geisterhaft!
40 Min.Ab 12
Das Hollow hat Elijahs Leben geraubt, doch Hayley und Freya gehen einen ungewöhnlichen Weg, um ihren Freund wieder zurückzuholen: Hayley sucht in dem zerbrochenen Anhänger nach dem Kern Elijahs, um ihn aus einer einzelnen Erinnerung in sein Bewusstsein zurückzuholen. Erst dann kann Freya den Anhänger reparieren, da Elijahs Verstand sonst zersplittert bleiben würde. Ein machtvolles Opfer fehlt jedoch noch, damit Elijah wieder bei vollem Verstand unter den Lebenden wandeln kann.
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen