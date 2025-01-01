The Originals
Folge 13: Das Fest aller Sünder
41 Min.Ab 12
Vincent hat eine Idee, wie er Hope vor dem Hollow retten kann. Er kann die böse Macht aus dem Mädchen herausziehen, muss sie aber danach auf vier Menschen verteilen: Klaus, Elijah, Rebekkah und Kol. Um zu vermeiden, dass das Hollow wieder aufersteht, dürfen sich die Geschwister einander nicht nähern. Auch Klaus dürfte seine Tochter Hope nach der Übertragung nie wiedersehen. Er ist aber bereit, dieses Opfer zu bringen - für das Leben seines einzigen Kindes.
Weitere Folgen in Staffel 4
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen