The Originals

Ein neuer Freund für Hope

Staffel 4Folge 7
Ein neuer Freund für Hope

Folge 7: Ein neuer Freund für Hope

41 Min.Ab 16

Um den Hollow daran zu hindern, in das Anwesen ihrer Familie einzudringen, belegt Freya das Haus mit einem Schutz-Zauber, der wirkt, solange Freya am Leben ist. Die Anhänger der bösen Macht haben es auf das Anwesen abgesehen, schließlich liegt dort einer der vier Knochen des Hollow. Er braucht ihn, um sich manifestieren zu können. Als Freya überraschend angegriffen wird, ist das Leben aller, die unter dem Schutz-Zauber stehen, bedroht ...

