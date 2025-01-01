The Originals
Folge 11: Totem
41 Min.Ab 16
Ein von Inadu erschaffenes Totem soll von nun an ihr Leben schützen. Sie legt es in Kols Hände - er hat damit die Macht über Leben und Tod des Hollow. Allerdings ist Davina mit Inadu verbunden und würde ebenfalls sterben. Kol sucht nach einem Weg, die Verbindung zwischen den beiden zu lösen. Unterdessen fällt der Anhänger, in dem Elijahs Seele verschlossen ist, immer mehr in sich zusammen. Seine Familie muss seinen Geist schnellstmöglich in seinen Körper transportieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction, Mystery, Horror
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen