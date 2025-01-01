Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Originals

WarnerStaffel 4Folge 2
Folge 2: Endlich vereint

41 Min.Ab 12

Klaus ist der letzte der Mikaelson, der noch gefangen ist und seine Geschwister machen sich auf den Weg nach New Orleans, um ihn endlich zu befreien. Nach einer dramatischen Rettungsaktion fliehen die Mikaelsons aus der Stadt, doch Marcel holt sie ein und lässt Gnade walten. Unter der Bedingung, dass sie New Orleans nie wieder betreten, entlässt er sie in die Freiheit. Klaus sieht nach einer gefühlten Unendlichkeit seine Tochter Hope wieder.

Warner
