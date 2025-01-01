The Originals
Folge 2: Endlich vereint
41 Min.Ab 12
Klaus ist der letzte der Mikaelson, der noch gefangen ist und seine Geschwister machen sich auf den Weg nach New Orleans, um ihn endlich zu befreien. Nach einer dramatischen Rettungsaktion fliehen die Mikaelsons aus der Stadt, doch Marcel holt sie ein und lässt Gnade walten. Unter der Bedingung, dass sie New Orleans nie wieder betreten, entlässt er sie in die Freiheit. Klaus sieht nach einer gefühlten Unendlichkeit seine Tochter Hope wieder.
Weitere Folgen in Staffel 4
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen