The Originals
Folge 12: Kämpfe!
40 Min.Ab 12
Vincent ist im Besitz eines Buches, mit dessen Hilfe er Inadus Mutter im Reich der Toten finden kann. Sie ist die Einzige, die weiß, wie ihre Tochter zu besiegen ist. Das Buch wird Vincent jedoch von seinen Feinden aus der Hand gerissen. Nun sieht er nur noch eine Möglichkeit: Er muss sich selber töten, um ins Reich der Toten zu gelangen. Unterdessen hat Hayley eine furchtbare Vermutung: Hat das Hollow Besitz von ihrer Tochter ergriffen?
