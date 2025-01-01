The Originals
Folge 8: Voodoo im Blut
40 Min.Ab 12
Davina kehrt zurück auf die Bildfläche und berichtet Klaus und Hayley von der Entstehungsgeschichte des Hollow. Es wurde vor langer Zeit von seinem Clan zerstört, vier Knochen ließen sich jedoch nicht vernichten und wurden an verschiedenen Orten versteckt. Sollte sich das Hollow dieser Knochen bemächtigen können, so kann es auferstehen und unvorstellbare Gräuel anrichten. Laut Davina ist Hayley die einzige, die es wieder zerstören kann. Doch sie spricht nicht die ganze Wahrheit.
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen