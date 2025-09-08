Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power

Fressen oder gefressen werden? Überleben im Reality-Haifischbecken

JoynStaffel 1Folge 11
Fressen oder gefressen werden? Überleben im Reality-Haifischbecken

Fressen oder gefressen werden? Überleben im Reality-HaifischbeckenJetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 11: Fressen oder gefressen werden? Überleben im Reality-Haifischbecken

30 Min.Ab 12

Der Power Player hat eine Entscheidung getroffen und eine Zielperson nominiert. Diesem Spieler bleiben nur noch wenige Stunden, mithilfe von Hinweisen und dem Konfrontations-Call Kader zu enttarnen. Doch kann er seinen unterstützenden Mitspielern trauen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Power
Joyn
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen