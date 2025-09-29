Zwischen Manipulation und emotionalen EntscheidungenJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 42: Zwischen Manipulation und emotionalen Entscheidungen
35 Min.Ab 12
Isi hat als Power Player seine Zielperson bestimmt: Dilara soll die Villa verlassen. Doch mit dieser Entscheidung hat keiner und vor allem sein Verbündeter Lorik gar nicht gerechnet. Kann sie mithilfe des Konfrontations-Calls Hinweise erhalten und den Power Player enttarnen? Eins ist sicher: Die Eliminierung endet mit vielen Tränen und einem großen Schock.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn