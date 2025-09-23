Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power

Stress & Party in der Villa: "Morgen kratzen sie sich wieder die Augen aus"

JoynStaffel 1Folge 33
Stress & Party in der Villa: "Morgen kratzen sie sich wieder die Augen aus"

Stress & Party in der Villa: "Morgen kratzen sie sich wieder die Augen aus"Jetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 33: Stress & Party in der Villa: "Morgen kratzen sie sich wieder die Augen aus"

31 Min.Ab 12

Dilara hat keinen Bock auf Party. Sie ist noch nicht mal Zielperson und doch hat der Power Player sie auf dem Kicker. Die Strafe, sie zu Serkans persönlicher Dienerin zu machen, erweist sich als Fail: Die Kruse weigert sich. Was der nächste Morgen für die Promis bereithält, ist ungewiss, aber alle Augen sind auf Isi gerichtet: Ist er der Power Player, der im Hintergrund die Fäden zieht?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Power
Joyn
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen