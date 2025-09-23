Stress & Party in der Villa: "Morgen kratzen sie sich wieder die Augen aus"Jetzt kostenlos streamen
Folge 33: Stress & Party in der Villa: "Morgen kratzen sie sich wieder die Augen aus"
Dilara hat keinen Bock auf Party. Sie ist noch nicht mal Zielperson und doch hat der Power Player sie auf dem Kicker. Die Strafe, sie zu Serkans persönlicher Dienerin zu machen, erweist sich als Fail: Die Kruse weigert sich. Was der nächste Morgen für die Promis bereithält, ist ungewiss, aber alle Augen sind auf Isi gerichtet: Ist er der Power Player, der im Hintergrund die Fäden zieht?
