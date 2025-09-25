Taktik oder Verrat? Der Power Player schlägt eiskalt zuJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 38: Taktik oder Verrat? Der Power Player schlägt eiskalt zu
34 Min.Ab 12
Der Power Player zieht die Zügel an: Gleich zwei Zielpersonen werden festgelegt – ein Schachzug, der taktisch brillant, aber moralisch gnadenlos wirkt. Für die Mitspieler ein Grund zur Schadenfreude, für die Betroffenen eine Zerreißprobe. Schaffen sie es, die wahre Identität des Power Players zu entlarven, oder gehen sie in die Falle? Intrigen, falsche Fährten und psychologische Spiele machen die Villa zum Pulverfass.
