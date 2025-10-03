Finale: Und wer hat jetzt die Macht?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 50: Finale: Und wer hat jetzt die Macht?
33 Min.Ab 12
Nur noch vier Promis sind in der Villa: Vanessa, Dilara, Matthias und Lorik. Wer hätte gedacht, dass diese vier mal übrig bleiben würden? Und ein letzter Verrat wirbelt die Villa nochmal emotional auf! Lorik fühlt sich wie der insgeheimer Power Player.
