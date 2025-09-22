Lohn & Strafe: Der Power Player spielt mit den GefühlenJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 31: Lohn & Strafe: Der Power Player spielt mit den Gefühlen
32 Min.Ab 12
Das gab es bei The Power noch nicht: Der Power Player spricht für zwei Spieler eine Bestrafung und Belohnung aus. Während eine Seite sich freut und auch lustig darüber macht, sorgt die Entscheidung auf der anderen Seite für Exit-Gedanken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn