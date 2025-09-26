Freundschaft oder Strategie? Die nächste Entscheidung steht anJetzt kostenlos streamen
Folge 39: Freundschaft oder Strategie? Die nächste Entscheidung steht an
32 Min.Ab 12
Aaron muss die Villa verlassen – und ausgerechnet Lorik ist derjenige, der ihn nach Hause schickt. Für Aaron fühlt es sich wie ein Verrat an, für Lorik ist es nur ein strategischer Zug im Spiel. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen, Emotionen kochen hoch. Die Mitspieler erleben, wie stark die Gier nach dem Gewinn Entscheidungen beeinflusst und selbst enge Bande keinen Schutz mehr bieten. Ein Abend voller Enttäuschung, Dramen und schmerzhaften Konsequenzen.
