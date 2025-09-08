Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power

Das Geheimnis um den Power Player wird gelüftet

JoynStaffel 1Folge 12
Das Geheimnis um den Power Player wird gelüftet

Das Geheimnis um den Power Player wird gelüftetJetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 12: Das Geheimnis um den Power Player wird gelüftet

31 Min.Ab 12

Die nächste große Entscheidung steht an: Wer muss die Show verlassen? Als Zielperson gibt Lucas vorher alles, um selbst im Spiel zu bleiben und den Power Player ausfindig zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Power
Joyn
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen