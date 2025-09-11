Nadjas letzte Chance - kann sie den Power Player entlarven?Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 18: Nadjas letzte Chance - kann sie den Power Player entlarven?
32 Min.Ab 12
Die Spannung in der Villa erreicht ihren Höhepunkt: Nadja wurde vom Power Player zur Exit-Kandidatin bestimmt. Ihre einzige Chance ist es, Matthias als wahren Strippenzieher zu entlarven. Doch die Mitspieler sind durch Intrigen längst auf eine falsche Spur gelockt. Während die Zeit gnadenlos tickt, setzt Nadja alles daran, die Wahrheit zu erkennen. Unterstützung bekommt sie von Isi – doch reicht das, um den entscheidenden Hinweis auf Matthias zu finden? Für Nadja heißt es: Alles oder nichts.
