Doppelte Macht: Zwei neue Power Player sorgen für Chaos!

Staffel 1Folge 19
Folge 19: Doppelte Macht: Zwei neue Power Player sorgen für Chaos!

30 Min.Ab 12

Nach Nadjas Exit wird das Spiel neu gemischt: Diesmal stehen nicht nur ein, sondern gleich zwei Power Player fest! Wer bekommt die Ehre – und wie nutzen sie ihre Macht? Während die Villa rätselt, wächst die Spannung ins Unermessliche: Doppelte Macht bedeutet doppeltes Risiko und doppelte Intrigen. Jeder Schritt könnte entscheidend sein, denn die neuen Power Player bestimmen, wer als Nächstes ins Visier gerät. In der Villa beginnt ein Spiel auf höchster Nervenspannung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alle 1 Staffeln und Folgen