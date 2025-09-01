Das geheime Kommando - Koffer weg!Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 2: Das geheime Kommando - Koffer weg!
29 Min.Ab 12
Beim Einzug stellt sich die Frage: Wer wird der erste Machthaber? Das Symbol der Macht bestimmt, wer die Fäden in der Hand hält. Doch die Freude währt kurz, denn schon folgt die erste Strafe: Ein Spieler verliert seine Koffer. Trifft es jemanden aus purer Strategie – oder fällt die Entscheidung aus Rache? Spannung pur gleich zu Beginn!
