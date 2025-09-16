Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Tränen, Zweifel, Entscheidungen: Dilara im Visier

Tränen, Zweifel, Entscheidungen: Dilara im Visier

Folge 24: Tränen, Zweifel, Entscheidungen: Dilara im Visier

31 Min.Ab 12

Das Urteil ist gefallen: Dilara steht als Zielperson fest und muss um ihren Platz in der Villa bangen. Der Druck wächst, denn jetzt zählt jede Entscheidung. Hört sie auf ihr eigenes Bauchgefühl oder lässt sie sich von den Stimmen ihrer Mitspieler beeinflussen? Der Abend entwickelt sich zu einem hochemotionalen Tränenbad voller Anschuldigungen und Konflikte. Für Dilara geht es um alles – bleibt sie stark oder wird sie von den Intrigen der anderen aus dem Spiel gedrängt?

