The Power
Folge 24: Tränen, Zweifel, Entscheidungen: Dilara im Visier
31 Min.Ab 12
Das Urteil ist gefallen: Dilara steht als Zielperson fest und muss um ihren Platz in der Villa bangen. Der Druck wächst, denn jetzt zählt jede Entscheidung. Hört sie auf ihr eigenes Bauchgefühl oder lässt sie sich von den Stimmen ihrer Mitspieler beeinflussen? Der Abend entwickelt sich zu einem hochemotionalen Tränenbad voller Anschuldigungen und Konflikte. Für Dilara geht es um alles – bleibt sie stark oder wird sie von den Intrigen der anderen aus dem Spiel gedrängt?
The Power
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
