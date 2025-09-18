Die Promis geraten an ihre Grenzen!Jetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 27: Die Promis geraten an ihre Grenzen!
31 Min.Ab 12
Stress in der Villa aufgrund von femininen und maskulinen Energien. Alles nur Firlefanz oder ist da was dran? Emma wollte mal was von Lorik? Die "Temptation Island" Vergangenheit holt sie ein. Und Lucas steht worauf Lucas eben steht: Männer! Aaron will von ihm wissen, warum Croptops für ihn feminin kodiert sind. Und überhaupt, alles was er macht, macht er doch nur aufgrund seiner Sozalisierung? Matthias ist noch immer an Cosmio gebunden...
