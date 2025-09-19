Der neue Power Player will das Haus komplett auf den Kopf stellenJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 30: Der neue Power Player will das Haus komplett auf den Kopf stellen
35 Min.Ab 12
Cosimo hat Aaron nicht entlarven können und muss gehen. Doch nach einem tröstenden Gespräch mit Dilara und einem kurzen Abschied geht es direkt weiter: Der nächste Power Player wird ausgelost! Gegen diesen darf Isi dann im direkten Duell um einen Hinweis kämpfen. Danach ist er besonders überheblich - bringt er die anderen gegen sich auf? Eine Allianz mit Lorik bringt die beiden in Verdacht, als Power Player unter einer Decke zu stecken...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Power
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn