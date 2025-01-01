The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 10: Ein gepfeffertes Finale
42 Min.Ab 12
Es geht ins Finale! Victoria Fonseka, Elif Oskan und Christian Hümbs kämpfen um den Sieg bei "The Taste on Tour" und müssen mit ihrem Löffel Alexander Herrmann überzeugen. Ihre große Herausforderung wird der Pfeffer.
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
