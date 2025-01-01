Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste on Tour - Duell der Löffel

Staffel 1Folge 10
Folge 10: Ein gepfeffertes Finale

42 Min.Ab 12

Es geht ins Finale! Victoria Fonseka, Elif Oskan und Christian Hümbs kämpfen um den Sieg bei "The Taste on Tour" und müssen mit ihrem Löffel Alexander Herrmann überzeugen. Ihre große Herausforderung wird der Pfeffer.

Joyn
