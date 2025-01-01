Burger-Wahn im Halbfinale Teil 3Jetzt kostenlos streamen
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 9: Burger-Wahn im Halbfinale Teil 3
39 Min.Ab 12
Im Kampf um den letzten Platz im Finale treten Mona und Viktoria gegeneinander an. Sie sollen den Burger auf den Löffel bringen und damit Frank Rosin überzeugen. Wer schafft es mit Christian Hümbs und Elif Oskan ins Finale?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH