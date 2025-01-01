The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 4: Luxus-Whisky: Mona vs. Yvonne
37 Min.Ab 12
Auf die Köchinnen Mona und Yvonne wartet in Bayern eine Überraschung. Statt traditioneller Küche sollen Mona und Yvonne einen Löffel zum Thema "Whisky" zaubern und müssen damit den Coach Alexander Herrmann überzeugen.
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH