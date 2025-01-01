Die Schickeria-Kartoffel: Elif vs. MarkusJetzt kostenlos streamen
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 2: Die Schickeria-Kartoffel: Elif vs. Markus
34 Min.Ab 12
Elif Oskan und Markus Stöckle treten im ultimativen Kochduell gegeneinander an und überlegen, wie sie das Thema "Kartoffel am Viktualienmarkt" gekonnt umsetzen. Bewertet wird ihr Werk am Ende von Alexander Herrmann.
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH