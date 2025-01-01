Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste on Tour - Duell der Löffel

Veganes im Halbfinale Teil 2

JoynStaffel 1Folge 8
Veganes im Halbfinale Teil 2

Veganes im Halbfinale Teil 2Jetzt kostenlos streamen

The Taste on Tour - Duell der Löffel

Folge 8: Veganes im Halbfinale Teil 2

39 Min.Ab 12

Max Strohe tritt im Halbfinale gegen Elif Oskan an und beide Köch:innen kommen an ihre Grenzen. Wer schafft es Tim Raue mit dem Motto "Vegane Küche in Frankfurt" zu überzeugen und steht mit Christian Hümbs im Finale?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Taste on Tour - Duell der Löffel
Joyn
The Taste on Tour - Duell der Löffel

The Taste on Tour - Duell der Löffel

Alle 1 Staffeln und Folgen