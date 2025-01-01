Der perfekte Apfel: Alina Meissner-Bebrout vs. Max StroheJetzt kostenlos streamen
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 3: Der perfekte Apfel: Alina Meissner-Bebrout vs. Max Strohe
40 Min.Ab 12
Der Apfel – ein Leckerbissen und eine Herausforderung für die Sterneköche Alina Meissner-Bebrout und Max Strohe. Wer sich bei der Zubereitung eines Löffels mit Apfel besser schlägt, bewertet am Ende Alexander Kumptner.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH