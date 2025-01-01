Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste on Tour - Duell der Löffel

Der perfekte Apfel: Alina Meissner-Bebrout vs. Max Strohe

JoynStaffel 1Folge 3
Der perfekte Apfel: Alina Meissner-Bebrout vs. Max Strohe

Der perfekte Apfel: Alina Meissner-Bebrout vs. Max StroheJetzt kostenlos streamen

The Taste on Tour - Duell der Löffel

Folge 3: Der perfekte Apfel: Alina Meissner-Bebrout vs. Max Strohe

40 Min.Ab 12

Der Apfel – ein Leckerbissen und eine Herausforderung für die Sterneköche Alina Meissner-Bebrout und Max Strohe. Wer sich bei der Zubereitung eines Löffels mit Apfel besser schlägt, bewertet am Ende Alexander Kumptner.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Taste on Tour - Duell der Löffel
Joyn
The Taste on Tour - Duell der Löffel

The Taste on Tour - Duell der Löffel

Alle 1 Staffeln und Folgen