Ran an die Löffel! Wer schafft es ins Team?

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 12.10.2016
148 Min.Folge vom 12.10.2016Ab 6

Sowohl Hobby- als auch Profiköche treten an, um sich die Gunst der vier Coaches zu erbrutzeln. Nach jeder Runde, in der ein Löffel-Gericht blind verkostet wurde, entscheiden Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl, ob sie den Kandidaten in ihrem Team haben wollen. Interessieren sich mehrere Coaches für einen Anwärter, darf dieser selbst entscheiden, in wessen Team er möchte. In den kommenden fünf Folgen kochen die Teams in Challenges gegeneinander.

SAT.1
