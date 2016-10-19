Wer ergattert die letzten Plätze?Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Wer ergattert die letzten Plätze?
147 Min.Folge vom 19.10.2016Ab 6
Unter dem Motto "Aus dem Garten" dürfen die Kandidaten beweisen, wie gut sie mit frischem Grünzeug umgehen können. Fleisch darf ebenfalls verwendet werden, doch das Gemüse soll die Hauptrolle im Gericht spielen. Die Köche dürfen unter anderem mit Spinat, Topinambur, Möhren und Rettich experimentieren. Wer kann die Jury mit einem perfekt komponierten Löffel überzeugen?
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen