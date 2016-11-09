Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bis an die Grenze: Bei "The Taste" geht's rund!

SAT.1 Staffel 4 Folge 5 vom 09.11.2016
Folge 5: Bis an die Grenze: Bei "The Taste" geht's rund!

131 Min. Ab 12

Würziger Blauschimmel-Käse, Bressehuhn oder Artischocken - all diese Köstlichkeiten kommen in der französischen Küche zum Einsatz und müssen im Teamkochen in delikate Löffel-Gerichte verwandelt werden. Doch das Motto "Europa" hält noch mehr bereit: Im Solo-Kochen geht es wortwörtlich um die Wurst. Gastjuror Ali Güngörmüs darf sich auf kreative Speisen freuen - doch welcher Löffel wird ihn begeistern?

